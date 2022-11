– Tovább gyűrűzik Szegeden a lakásrendelet módosításáról szóló botrány, ugyanis lakossági megkeresést kaptam, miszerint az egészségügyi dolgozók után újabb, közfeladatokat ellátó személyeket, családokat tesznek ki az önkormányzati bérleményekből. Honvédelmi és rendvédelmi dolgozókat, valamint tanárokat is. Tehát azok az emberek kaptak most felszólító levelet, hogy hagyják el a bérleményeiket, akik minden nap a szegediekért dolgoznak – mondta el Mihálffy Béla, a térség országgyűlési képviselője pénteken az IKV Zrt. előtt megtartott sajtótájékoztatón.

Közölte, a szegedi Fidesz-KDNP álláspontja az, hogy egyetlen ember sem kerülhet utcára, különösen igaz ez a közfeladatot ellátó személyekre. Éppen ezért megkereste a helyi frakció tagjait és vezetőjét, Tápai Pétert, hogy nyújtsanak be rendeletmódosítást azért, hogy ezek a családok a bérleményekben maradhassanak. Megjegyezte, a lakásrendelet módosítására egyébként korábban már többször kérte Botka László polgármestert is, de válasz azóta sem érkezett tőle.

Mihálffy azt mondta, egyetlen paragrafussal kellene módosítani a rendeletet, így a közérdekből való elhelyezésre is lehetősége lenne a városnak, ez pedig megoldást jelentene a mostani problémára is. Hozzátette, az érintettek hajlandóak arra is, hogy a jövőben piaci árat fizetnek a szociális alapú helyett, többen egyébként így bérlik a lakásokat hosszú ideje.

A sajtótájékoztatón Tápai Péter, a szegedi Fidesz frakcióvezetője bejelentette, péntek reggel benyújtották a rendeletmódosítást, amelyet a rendszer be is fogadott. Hozzátette, ez fontos, hiszen nem mindig történik ez így. Hangsúlyozta, botrányos, hogy a korábban juttatásként adott lakásbérleti szerződéseket mondta fel az önkormányzat. Tápai szerint egyébként kettős beszédet folytat a baloldal, hiszen a békéről, a szolidaritásról és az összefogásról beszélnek, miközben a szegediek számára elfogadhatatlan módosításokat tesznek.

Kiemelte, olyan képviselők ülnek a baloldal padsoraiban, akik oktatnak, tanítanak, ott vannak a pedagógusok tüntetésein, azonban azt elfelejtik elmondani, hogy pont ők azok, akik a tanárok lakhatását megpróbálják megakadályozni.