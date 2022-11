Belvárosi hídon Szeged felé le van robbanva egy autó, végig áll a sor, várnak a csodára - jelezték a Rádió Taxi Három munkatársai. Az újszegedi részen a híd előtt is egyre hosszabb a sor. A körutakon, sugárutakon is élénk a forgalom. A Budapesti körúton és környékén, Dugonics térnél, Boldogasszony sugárúton kisebb-nagyobb torlódások vannak. Tele van a Somogyi utca és az Oskola utca is. Torlódik a Forgalom a Kossuth Lajos sugárúton kifelé-befelé, és tele van a Szőregi út és az Algyői út is.