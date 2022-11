Erős a forgalom a bevezető utakon, főleg a Dorozsmai és az Algyői úton, de szinte mindegyiken egyre többen vannak, csakúgy a Szabadkai úton, Rókusi, Makkosházi, Budapesti körúton. Utóbbi kettő kiemelten torlódik, széles vonzáskörzetükkel együtt a Budapesti körút végén zajló munkálatok miatt. A Felső Tisza part szintén jól be van sűrűsödve, és alakul a Tisza Lajos körút is, főleg a Dugonics tér környékén. Itt a sugárutak elején is vannak bőven, és most már be van lassulva a Boldogasszony sugárút, valamint a belvárosi utcák is - tudtuk meg a Rádió Taxi Három munkatársaitól.

A Kis Ernő és Fekete sas utcákon még dolgoznak, ez utóbbi a Károlyi utcáig le van zárva. A Vásárhelyi Pál utcán a Bakay és Pulz között a szélső sáv elkészült, szabadon járható, viszont most a túloldalon zárták le a külső sávot.

A klinikák Tisza Lajos körúti bejáratát is lezárták, a klinikakert csak a Somogyi utca felől közelíthető meg, ez tegnaptól 1 hónapig így lesz. Újszegeden a Makai, Szőregi út ontja befele az autókat, egyre többen vannak a Thököly és Bérkert utcán, valamint a Temesvári körúton. Mindkét hídon lassan lehet haladni, a Stefánián, Népkert soron, Székely soron, Vedres utcán araszolgatni kell.