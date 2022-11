A körutakon, sugárutakon erős a forgalom - tudtuk meg a Rádió Taxi Három munkatársaitól. Mind a két hidunkon sok a jármű, de folyamatos a haladás. Már most torlódik a forgalom a Budapesti körúton illetve a Makkosházi körúton, valamint sokan vannak a József Attila sugárúton kifelé-befelé. A belvárosi részen is kisebb nagyobb torlódások vannak pl. a Dugonics térnél, Somogyi utcában, Oskola utcában, de a Boldogasszony sugárúton is lépésben lehet haladni. A Kossuth Lajos sugárúton is a szokásos sorok vannak kifelé-befelé, de a Damjanich utcában és a Teréz utcában is hosszú sorok

állnak a lámpa előtt. Tele van a Bakay Nándor utca, valamint a Vásárhelyi Pál utca is. Az újszegedi részen is erős a forgalom, a Temesvári körúton a lámpáknál sorok vannak, a Szőregi úton kifelé lépésben lehet haladni.