Élénk a forgalom, az Algyői úton, Szabadkai úton, Bajai úton már sorok vannak befelé. A Dorozsmai út is megtelt és a belső sávok lezárása miatt nagy a torlódás kifelé-befelé. A híd túloldalán a Szőregi úton is lépésben halad a forgalom befelé, és a Temesvári körúton is végig áll a sor. A Bertalan hídon a lezárás miatt Szeged irányában torlódás van, de a belvárosi híd is tele van, az újszegedi részen sorok vannak a híd előtt. A Budapesti körúton, Makkosházi körúton is lépésben lehet haladni, és az egérutak is megteltek. A Szamos utca, Retek utca, Lugas utca torlódik, tele van a Felső Tisza-part is. Az Aradi vértanúk terénél, Dugonics térnél szintén lépésben lehet haladni.