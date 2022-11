Az Algyői úton már sor van befelé, és a József Attila sugárúton is sorok vannak kifelé-befelé. A Budapesti körúton folynak a munkálatok ezért az Űrhajós utcától csak egy-egy sáv járható, aminek következtében már a Csillag térig torlódik, de tele van a Szamos utca és a Retek utca is . Szilléri sugárúton is sűrű a forgalom, Felső Tisza parton is egyre több a jármű, rakparton jól lehet haladni, viszont a Hősök kapujánál már torlódás van. Torlódik a forgalom az Aradi Vértanúk terénél és a Dugonics térnél is, valamint a Kossuth Lajos sugárúti nagy körforgalomnál . Vásárhelyi Pál utcába még mindig le van zárva a szélső sáv a Pulcz utca és a Bakay Nándor utca között .Tele van a Bajai út , Dorozsmai út is befelé. Sok a biciklis is az utakon!