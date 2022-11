Ma reggel is sokan indultak el autóval. Vizesek az utak, a mellékutcákban a sok lehullott falevél miatt csúszhat is az út, a látótávolságra is figyeljünk, köd van - figyelmeztettek a Rádió Taxi Három munkatársai. Torlódik a forgalom a Dorozsmai úton, itt nehezíti a közlekedést a belső sávok lezárása is, de az Algyői úton is torlódás van befelé, valamint a Budapesti körúton és a Makkosházi körúton is nehézkes a haladás. Tele van a Szamos utca, Szilléri sugárút, Retek utca, Csillag tér környéke, valamint a Felső Tisza-part is. Torlódik a forgalom a Szőregi úton befelé, tele van a Temesvári körút, a Belvárosi híd, és a Bertalan hídon is nehézkes az átjutás, folyik a dilatációs munka. Az Aradi Vértanúk terénél, a Boldogasszony sugárúton, valamint a Dugonics térnél is lépésben halad a forgalom, csak úgy mint a Kossuth Lajos sugárúton. A Vásárhelyi Pál utcában is még mindig a szélső sáv lezárása miatt van torlódás a Pulcz utca magasságában.

Folynak a munkálatok a klinikakertben, ezért a Tisza Lajos körút felől nem lehet behajtani, csak a Somogyi utca felől, a Feketesas utca is le van zárva a Kiss Ernő utca és a Károlyi utca között. A Szabadkai úton a sorompó előtt is hosszú sor van befelé, de a Bajai út is tele van.