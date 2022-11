Egy évvel ezelőtt, 2021. november 29-én kezdte meg utasforgalmi próbaüzemét a vasútvillamos Hódmezővásárhely és Szeged között – emlékezett meg az évfordulóról a MÁV Start Zrt.

A szolgáltatási paletta szélesítésével együtt a tramtrain népszerűsége is folyamatosan emelkedik, a díjkötelesség augusztusi indulása óta naponta átlagosan öt és félezer utazáshoz választották a közösségi közlekedés legújabb formáját.

– A Szeged és Hódmezővásárhely között közlekedő vasútvillamos innovatív megoldás a kötött pályás közlekedésben, amely átszállásmentes utazással segíti elő, hogy az utasok autó helyett a közösségi közlekedést válasszák. Az elmúlt egy évben a vasútvillamos 22.400 járata összesen 680 ezer kilométert tett meg az utasokkal. Ez annyi, mintha a szerelvények 17-szer megkerülték volna a Földet az Egyenlítő körül. A járatokat a díjmentes időszak kivezetése óta közel 650 ezer utazáshoz vették igénybe – írták.

Szeptemberben a megváltott bérletek száma 2500-ra emelkedett 33000 darabos jegyeladás mellett. A tramtrain népszerűségét igazolja, hogy a díjköteles üzem harmadik hónapjában még többen gondolkodtak az új jármű folyamatos használatában. Októberben 2700 bérlet megvásárlásáról döntöttek az utasok és 35000 alkalommal váltottak menetjegyet, ezt a tendenciát igazolják az eddigi novemberi adatok is. Naponta átlagosan 5 és fél ezren választják a vasútvillamost helyközi utazásra. A tramtrain működtetésén közvetlenül több mint 120 vasutas dolgozik, köztük negyven járművezetővel, 23 jegyellenőrrel és 10 forgalmi vonalirányítóval. A 2022 októberében 28 fővel indult tramtrain motorvonat-vezetői tanfolyamon már 13 hölgy is megkezdte tanulmányait.

A vasútvillamos egyéves évfordulójáról Lázár János építési és beruházási miniszter is beszámolt, akinek a tárcájához december 1-jétől a közlekedés is hozzátartozik és kormánybiztosként korábban a tramtrain beruházást is felügyelte. Azt írta: „Boldog születésnapot tramtrain! 12 hónap, 22400 járat, 1 millió+ utazás, 680 ezer megtett kilométer, 120 vasutas munkája.”