Bár már ősz van, és nem nagyon nyílnak a virágok, sőt a fák is lehullatták a leveleiket, most mégis egy virágos jó hírt kell közölnünk. Makrai László, a Szegedi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft. igazgatója mondta el lapunknak a jó hírt, hogy Szeged a Virágos Magyarországért versenyben idén elnyerte az Országos Arany Rózsa minőségi díjat. A Magyar Turisztikai Ügynökség ezzel tulajdonképpen az SZKHT munkáját ismerte el, hiszen ők azok, akik évente többször is teleültetik a város virágágyásait különféle növényekkel. Érdekes, hogy a nyári virágágyásokat már télen megtervezik, és meg is rendelik a megfelelő palántákat. Sok közülük virágjával, némelyik a leveleivel díszíti a várost, ráadásul tényleg mindenféle virágból kerül az ágyásokba. Idén például papagájvirág, egyiptomi csillagcsokor, ezüstös kakassarkantyú vagy cseppecske­virág is volt a köztereken. De ezeken kívül korábban találtunk még többek között begóniaváltozatokat, leveleivel díszítő édesburgonyát és díszcsalánt, nebáncsvirágot, díszgyertyát és kánát, avagy rózsanádat, hamvaskát, bazsalikomot, bársonyvirágot – ismertebb nevén büdöskét –, tűzvirágot, rózsameténget, rézvirágot, petúniát és legyezővirágot, és természetesen kikerültek az elmaradhatatlan muskátlik is. Az pedig garantált, hogy ha az SZKHT így folytatja, jövőre is elhoz egy díjat a versenyről.