Az eseményt 2022. december 8-án, Prof. Dr. Karikó Katalin, a Szegedi Tudományegyetem alumnája, világhírű kutató, Dr. Fendler Judit, a Szegedi Tudományegyetem kancellárja és Prof. Dr. Dux László, a Szent-Györgyi Tanulmányi Verseny zsűrijének elnöke nyitotta meg.

A számítógépes elődöntőn, az SZTE SZAOK Orvosi Fizikai Intézetben, 50 középiskolás csapat, azaz mintegy 200 diák mérte össze tudását. Ezek közül a legjobb hat csapat jutott tovább a döntőbe, melyre december 9-én került sor az SZTE SZAOK Szent-Györgyi Albert Oktatási Központjában.

Az idei évben a verseny középpontjában Szent-Györgyi Albert Nobel-díjának 85. évfordulója, valamint a magyar Nobel-díjasok munkájának utóélete állt. A tudós munkássága mellett nem maradtak ki a 2017-2021 között orvosi-élettani, fizikai és kémiai Nobel-díjban részesültek sem. A XI. Szent-Györgyi Tanulmányi Verseny több tudományterületet érintve merített az egyetem egykori rektora, a Nobel-díjas tudós gazdag életművéből, emellett érintette Szent-Györgyi Albert korának tudománytörténeti vonatkozásait is. A tanulmányi verseny feladatai az elődöntőben is és a döntőben is fizikai, kémiai és biológiai kérdéseket tartalmaztak, különös tekintettel az idei év fő témájára.