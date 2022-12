Csongrád-Csanád megyeSegíteni akarnak, és készek szenteste is vásárra vinni a bőrüket embertársaikért a megyében szolgálatot teljesítő mentők, tűzoltók és rend­őrök, akik éppen ettől, és nem valami szuper képességtől va­­lódi hősök. Lemondanak mindenről, például a családjukkal való közös ünneplésről december 24-én, 25-én ás 26-án is más emberek javára. Ép­­pen ezért arról érdeklődtünk az egyenruhásoknál, hogy miként élik meg az ünnepet, hogyan telik az számukra a szolgálat során.

Együtt vacsorázik a nagy család

Mintegy 80 életmentő teljesít szolgálatot megyénkben szenteste, valamint karácsony mindkét napján. Ünnepi szolgálat ez, éppen ezért jellemzően 24 óra helyett inkább 12 órás szolgálatokban váltják egymást, az állomásra a legtöbben hazai ízekkel a kezükben érkeznek, valamint közösen karácsonyfát is állítanak. Hangai József, az Or­­szágos Men­tőszolgálat Dél-­alföldi Regionális Mentőszervezetének kommunikációs munkatársa elmondta, szenteste az állomásokon közös vacsorát tartanak az otthonról hozott ételekből, egészen addig, amíg ezt a riasztások hagyják.

Minden évben karácsonyfát állítanak a tűzoltók, akik nyugodt szolgálatot remélnek szentestére és karácsonyra. Fotó: Török János



Mint kiderült, nagyon ritka, amikor egyszerre tudják befejezni a vacsorát, hiszen ilyenkor is mintegy 75-80 ese­­tet szoktak csak Szegeden egyetlen nap alatt ellátni. Hangai József elmondta, belgyógyászati és neurológiai jellegű rosszullétekhez, valamint háztartási balesetekhez kell vonulniuk legtöbbször, áramütés izzósor miatt már jóval kevesebb esetben történik, mint 5-10 évvel ezelőtt, de ennek a veszélye is megvan továbbra is. Hozzátette, közlekedési balesetekhez is riasztják őket ilyenkor, valamint a fa befaragása közben szerzett sérülés ellátásához is kérik a segítségüket. A túlevés miatti se­­gítségkérés inkább december 26–27. környékén jellemző.

Mit tehetünk annak érdekében, hogy nyugodt karácsonya legyen a mentőknek is? – tettük fel a kérdést a mentőtisztnek, aki leszögezte, a házipatika le­­gyen feltöltve, tehát fájdalomcsillapító, görcsoldó és emésztést segítő gyógyszer is legyen otthon, valamint fontos az is, hogy a rendszeresen szedett gyógyszerekből is legyen elegendő. Emellett azt javasolta, hogy érezzük jól magunkat, de mértéket tartva ünnepeljünk.

Idén egyébként nyugalma­sabb ünnepre számítanak me­­gyénk mentői is a koronavírus visszaszorítása miatt. Hangai József közölte, ma már a nagy számban előforduló öngyilkossági kísérletek sem jellemzőek, ez szerinte a híradástechnikai eszközök fejlettségének is köszönhető, hiszen most már sokkal könnyebben felhívható a távol lakó, egyedül élő hozzátartozó, a videóhívás révén pedig már látni tudják egymást a családtagok. Kiemelte, ezekben a napokban mindenképp hívjuk fel magányosan élő családtagunkat.

A biztonságos ünnep védelmében

A Csongrád-Csanád Megyei Rendőr-főkapitányság rend­őrei sem pihennek karácsonykor. Lapunknak arról számoltak be, hogy ez az időszak pont olyan a szolgálatban lévő állomány számára, mint bármelyik hétköznap, hiszen munkájuk célja, hogy ezek a napok is biztonságban teljenek el. Legyen szó a közlekedés biztonságáról, vagy arról, hogy a lakosság biztonságban ünnepelhessen.

Tehát a járőrök segítenek a közlekedési szituációk helyszínein, a nyomozók pedig eljárnak, ha bűncselekményről van szó. A körzeti megbízottak dol­goznak területükön, a határren­dészek biztosítják, hogy mindenki át tudja lépni időben az országhatárt, és az ünnepet már szerettei körében tölthesse, valamint őrzik az államhatárt. Kiemelték, a feladat nem kevesebb és nem másabb, mint bármikor az év folyamán.

Közös film és ebéd a laktanyában

Ahogy az év minden napján, úgy karácsonykor is családias hangulatban telik a szolgálat a tűzoltóknál, akik közösen karácsonyfát is állítanak minden évben. A napokban látogatást tettünk Szegeden, a Napos úti laktanyában, ahol épp az utolsó simításokat végezték el a fán a szolgálatot teljesítő tűzoltók. Kérdésünkre elmondták, az elmúlt években viszonylag nyugodt volt a karácsonyuk, hiszen ma már gyertyák helyett fényfüzérek kerülnek a karácsonyfára, így tűzesetből is kevesebb van. Ilyenkor leginkább autótűzhöz riasztják őket, illetve közúti balesethez, de ritkán előfordul az is, hogy tűz keletkezik a konyhában a tűzhelyen felejtett ünnepi menü miatt, vagy kazán robban fel.

Ha menni kell, akkor 2 per­cük van arra, hogy a védőfelszerelést magukra vegyék, és útnak induljanak. Így előfordult már, hogy a tus alól vagy a mosdóból kellett kiugraniuk, valamint az is, hogy a közös ünnepi ebédet hagyták ott. Ugyanis, mint azt elmondták, minden karácsonykor közös ebédet tartanak, ilyenkor vagy rendelnek, vagy saját maguk készítenek menüt, míg a desszertet otthonról hozzák. Sőt, asztali áldás is elhangzik a közös lakoma előtt, hiszen a tűzoltók közt is vannak vallásos emberek.

Ahogyan az év minden napján, úgy ilyenkor is sportolnak a tűzoltók. Például pingpongoznak, valamint a számukra kialakított konditeremben ed­­zenek. És ahogy egyetlen család karácsonyából, úgy a tűzoltók nagy családjának karácsonyából sem hiányzik a közös filmnézés. Természetesen a Reszkessetek, betörők! náluk is alap, de nagy meglepetésünkre nem akciófilmeket néznek közösen, hanem inkább a családias, romantikus filmeket kedvelik. Mindehhez persze nassolnivalóval és üdítővel is készülnek, azonban előfordul, hogy hosszabb időre benyomják a pause gombot, hiszen indulniuk kell.

Ilyenkor is 24 órás szolgálatban vannak, így a saját családjukkal való közös ünneplést ehhez igazítják, tehát ha szenteste szolgálatban vannak, akkor az ajándékozást december 25-én tartják. Kiemelték, az autókon az áll, hogy „ha baj van, segítünk”, azonban ez fordítva is igaz, ha segítenek, akkor ott baj van. Tehát mindannyiunknak legjobb az, ha a laktanyában töltik az ünnepet.