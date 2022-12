A 2. kategóriás termékek a tűzijáték telepek és rakéták, amelyek ára zömmel háromezertől harmincezer forintig terjed. Az olcsóbb telepek kevesebb és kisebb kaliberű csövet tartalmaznak, a lövések száma és ereje az árral arányosan nő, de egy háromezer forintos telep is 9 lövésre képes, ötezerért már 16 lövést kapunk. Választhatunk többek között M16-os, Stalingrad, Pearl Harbor, Tornado, de őrült és boldog bomba elnevezésű telepet is. A legnagyobb, négytelepes show 200 lövést tud 119 ezer forintért, ez már alakzatokat is rajzol az égre. A telepek átlagosan másodpercenként egy lövéssel működnek.

– A kis telepek a legnépszerűbbek, mert olcsók, de szépek. Fontos, hogy ha nem betonról indítjuk, meggyújtás előtt mindig jól ki legyen támasztva a telep, mert ha visszarúgás után felborul és megállíthatatlan. Se poroltóval, se vízzel nem lehet leállítani. Azoknak, akik szeretnének játszani, több élményre vágynak, a rakétákat javasoljuk, mert jó buli egyenként meggyújtani. Ezeknél fontos, hogy ne szúrjuk le a pálcájukat a földbe, mert azzal együtt kell felrepülniük. A pálca biztosítja, hogy megfelelő helyen legyen a rakéta súlypontja. Minden szetthez tartozik egy cső, mindig abból indítsuk – hangsúlyozta Havai Zoltán.

Az 1. és a 2. kategóriás tűzijátékok egész évben felhasználhatók magán- vagy külterületen. A 3. osztályba tartozókat azonban csak szilveszterkor szabad felhasználni, ezeknek fél kilogramm fölött van a hatóanyagtartalma, és egészen extra show-t kínálnak. Van, amelyik aranyozott felhőt lő az égbe.

– Minden tűzijátékra rá van írva a védőtávolság, ezt be kell tartani. Az is rájuk van írva, hogy kézben fogni tilos. Nyílt tűz mellett ne tároljuk, és a nedvességet, vizet sem bírja. Ha elázott, utána már semmiképp sem szabad kiszárítani és meggyújtani, mert akkor biztosan felrobban. Ilyen esetben két napig egy vödör vízben kell áztatni, majd ki lehet dobni – javasolta Havai Zoltán.