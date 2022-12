– Több tavaly, vagy korábban elnyert pályázatunkat idén fejeztük be. Nagy örömünkre szolgál, hogy két és félév hivatali ügyintézés után végre sikerült a felépített egészségházat üzembe helyezni. A védőnő már november óta ott dolgozik. Folyamatban van a fogászat átköltöztetése is. A fogászati széket, mivel egy speciális berendezésről van szó, csak szakemberek vihetik át – mondta Radó Tibor, Pitvaros polgármestere. Idén három utcaszakasz aszfaltozására pályáztak, ebből az egyik eredményét már kihirdették. Ha minden a tervek szerint halad, a pályázati forrás jóvoltából a Kiss utca kétharmadát leaszfaltozhatják.

Pitvaros önkormányzata saját forrásból bővíti a napelemrendszert. Az óvodában és a napközi konyhában növekedett a felhasználás, ez teszi szükségessé a fejlesztést és továbbra sem szeretnének áramszámlát fizetni. A napelemeket megvásárolták.

Nem az önkormányzat beruházása, de nagyon fontos Pitvaros számára, hogy elkezdődött a Mezőhegyes-Kövegy közötti kerékpárút helyi szakaszának építése.

– Március végére minden előkészítő munka megtörténik, a konkrét építés áprilisban kezdődik. A beruházás áldásos „mellékhatása”, hogy a nyomvonal mentén felújították az ivóvízhálózatot. A víz már nem 65 éves azbesztcsöveken keresztül érkezik. Ha saját forrásból kellett volna ezt megoldani, nagyon sok pénzünkbe került volna – tette hozzá.

Pitvaroson jelenleg is zajlik az idősek napközijének felújítása, ami látványos szakaszba ért, a munkálatokat jövőre fejezik be. Folyamatban van a szociális tűzifa rászorulókhoz való eljuttatása is, de tavasszal járdafelújítás is lesz.

– Segítettük a vállalkozókat is. A Magyar Posta Zrt. idén ősszel bezárta a pitvarosi fiókját, csak a levélkiszállítási szolgáltatást hagyták saját kézben. Egy helyi vállalkozó, aki élelmiszerboltot üzemeltet a polgármesteri hivatal közvetlen közelében, pályázott a postai szolgáltatások fenntartására. Szerencsére megkapta a lehetőséget – mondta Radó Tibor.