Ez adta az SZTE Egyetemi Életvezetési Tanácsadó Központja által, a Szent-Györgyi Albert Agórában szervezett konferencia apropóját, amelyen a szélesebb közvéleményt tájékoztatták az SZTE közösségi szerepvállalásának területeiről a fogyatékossággal élő hallgatók, oktatók tekintetében.

A Szegedi Tudományegyetem Egyetemi Életvezetési Tanácsadó Központja koordinálja azt a munkát, amellyel az intézmény a fogyatékossággal élő hallgatói életét igyekszik könnyebbé tenni. Jelenleg 229 aktív, regisztrált, speciális képzési igényű hallgató tanul az SZTE-n. Az ő életüket segítő egység munkatársai elhivatottan végzik munkájukat nap mint nap.

Az Egyenlő Esély Konferencia egyik célkitűzése éppen az volt, hogy az előadásokon keresztül megossza azokat a jógyakorlatokat az intézet munkatársainak tevékenységéből, amelyek a társadalom szélesebb körében is javíthatják a fogyatékossággal élők életminőségét.

A rendezvényen köszöntőt mondott Dr. Sebőné Dr. Szenes Márta, az SZTE Fogyatékossággal élő hallgatók ügyeiért felelős koordinátora, az Egyetemi Életvezetési Tanácsadó Központ vezetője. Prof. Dr. Gellén Klára, az SZTE oktatási rektorhelyettese, kérdésünkre kiemelte, hogy a Szegedi Tudományegyetem számára különösen fontos, hogy a továbbtanulás előtt álló fogyatékossággal élő fiatalokat is megszólítsuk. Számos formában, például a Nyílt Napunkon is, segítjük és bátorítjuk őket, hogy jelentkezzenek hozzánk. Amellett, hogy megteremtjük annak lehetőségét, hogy a speciális képzési igényű hallgatók is megtalálják és kibontakoztathassák tehetségüket, másik fő tevékenységünk olyan szakemberek képzése, akik a speciális igényű fiatalokhoz a leghatékonyabban tudnak kapcsolódni. Ezen tevékenységeink több karon párhuzamosan, összehangoltan zajlanak – mondta Prof. Dr. Gellén Klára.

Folytatás a linken >>>