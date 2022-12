– Az idei év nagy tanulsága: meg kell élnünk a rosszat, hogy értékelni tudjuk a jót. Hiszen az események, az energiaválság, a takarékoskodás országosan több beruházás elkészültét csúsztatta vagy hiúsította meg. Mindent át kellett értékelni – kezdte beszélgetésünket Kistelek polgármestere, Nagy Sándor. Azzal folytatta: csakis a valóság talaján állva lehet és kell pályázni, hogy csakis fenntartható beruházások valósuljanak meg.

Példaként hozta a csapadékvíz elvezetést, ahol az összegyűjtött esővizet tárolni is kell, és lehet gondolkozni későbbi hasznosításáról. A belterületi utak felújításánál a felfestés fényvisszaverő legyen, ami energiatakarékos megoldás – kisebb erősségű, mégis hatékonyabb megvilágítás érhető el – és csökkenti a balesetveszélyt. Azt is hangsúlyozta, a városi intézményekben gázt tulajdonképpen nem használnak, 95 százalékban geotermikus energiát alkalmaznak. Újabb két termálkút fúrásán is gondolkodik az önkormányzat, hogy bevonhassák a lakosságot és energiaközösségeket hozzanak létre.

– Előny, hogy építészmérnök a végzettségem, így a hőtechnikával is tisztában vagyok. Eddig is mindent megtettünk azért, hogy ne 18 fokban üljenek, dolgozzanak és fázzanak munkatársaink, ebben a modern hőszigetelésnek is jelentős a szerepe – mondta.

– Nem közösségi házat zárunk be, a rendezvényeket építjük tervszerűen egymásra. Nem közvilágítást zárunk, oltunk le, megkezdtük egy takarékos, gazdaságos rendszer kiépítését. Hagyományos értelemben véve nem a spórolás a megoldás, több pénzt kell keresni, hogy üzemeltethessük a rendszereket, vagyis fenntarthatóbb várost kell kialakítani, úgy, hogy közben folyamatosan fejlődjünk, idetelepülő beruházásokkal munkahelyeket teremtsünk és több adóforintunk legyen. Ez 2022 üzenete – fejtette ki.

Nagy Sándor megemlítette a beruházások közül a Zöld Város projektet, a bel- és külterületi utak építését, felújítását és az egyház által épített református templomot. Utóbbira nagyon büszke, mert új közösségi teret jelent.