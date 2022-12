A csütörtöki avatáson Kovács Bálintné, illetve a szakmai vezető, Zsiga István mutatta be az intézményt. Elhangzott többek között, hogy az intézményvezetővel együtt összesen 7 ember dolgozik itt, közülük hárman diplomások. Lakhatási krízisbe került gyermekes családokat fogadnak egy évre, ami fél évvel, illetve ha a gyerek iskolába jár, a tanév végéig meghosszabbítható. A havi térítési díj jelképes: felnőtteknek fejenként 8 ezer, gyerekeknek 6 ezer forint havonta. A házban persze nemcsak fedelet kínálnak nekik, a szakemberek foglalkoznak mentorálással, mediációval, életvezetési tanácsadással és egyéni fejlesztési tervet is készítenek, emellett külsősként fejlesztő pedagógus és pszichológus is foglalkozik velük, ha kell. Jelenleg 6 család, azaz 23 fő lakik itt.

A Szeretettel Egységben a Családokért Alapítvány otthonát Pálfai Zoltán római katolikus plébános áldotta meg, majd meg is lehetett tekinteni az adományozott bútorokkal berendezett szobákat. A házban a munkához szükséges irodák, kiszolgáló helyiségek mellett összesen 11 otthonosan berendezett szoba található.