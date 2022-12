– A covid végével azt hittük, hogy végre fellélegezhetünk és egy jó év vár ránk. Tévedtünk, az egyik baj után jött a másik, a háború és a válság – kezdte évértékelőjét Bánfi Sándor, Tömörkény polgármestere.

Mint a település első embere elmondta, a nehézségek ellenére több pályázatot is sikeresen befejeztek 2022-ben, ezek közül a Felgyőt Tömörkénnyel összekötő utat érdemes kiemelni. A fejlesztés nagyban segíti a munkába járást: ezzel a két falu közelebb került egymáshoz, tovább erősödött az amúgy is jó kapcsolat a települések között.

Fotó: Majzik Attila

A Magyar Falu Program segítségével elkészült a falu leghosszabb belterületi útjának, a Dózsa György utcának az aszfaltozása is, a jövőben pedig 80 millió forintot fordítanak majd további útfelújításra. A polgármesteri hivatal is új belsőt kapott, de járdafelújítást is végeztek Tömörkényen.

Emellett a járványhelyzet miatt elhalványuló közösségi élet újraindítására is nagy hangsúlyt fektettek. – A covid utáni egyik fontos feladatunk a közösségi élet beindítása volt, mert erre nagy szüksége volt már az embereknek. Rendeztünk motoros találkozót, lovasnapot, retró diszkót, nagyszabású falunapot és szüreti felvonulást is. Minden rendezvényt az önkormányzat komoly összeggel támogatott – emelte ki a polgármester.

Mint Bánfi Sándor elmondta, bíznak abban, hogy a háború és a válság előbb-utóbb véget ér, az addig tartó időszakot pedig a településen megszokott fegyelmezett gazdálkodással próbálják átvészelni.

– A Magyar Falu Programban az energetikai fejlesztéseké lesz a főszerep a részünkről, de további napelemeket akár önerőből is fogunk telepíteni. Úgy gondolom, azok a települések, ahol jól gazdálkodtak a kormányzati támogatásokkal, azok tudnak előrelépni. Sikeresnek mondható évet zártunk, jövőre szeretnénk folytatni ezt a munkát – összegzett a polgármester.