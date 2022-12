– A végéhez közeledik az az országjárás, amelynek részeként országszerte már 120 helyszínen tartottunk fórumot, amelyeken több tízezren vettek részt. Oka van annak, hogy ilyen nagy az érdeklődés, hiszen rendkívüli helyzetben vagyunk, ezeken a fórumokon pedig a gazdasági helyzetről és a háborúról van szó, valamint azokról a válaszokról, amelyeket Brüsszel adott a kialakult helyzetre – mondta péntek este Szegeden Dömötör Csaba, a Miniszterelnöki Kabinetiroda parlamenti államtitkára.

A Gál Ferenc Egyetemen lakossági fórum volt a nemzeti konzultáció kapcsán. Az államtitkár a fórum előtt tartott sajtótájékoztatón közölte, már 1 milliónál is többen töltötték ki a kérdőívet. Kiemelte, ennek az a jelentősége, hogy ha a következő tárgyalási szakaszhoz érnek Brüsszelben, akkor komoly súlya lesz annak, hogy több mint 1 millió magyar véleménye egy irányba mutat. Hozzátette, a korábbi tapasztalataik azt mutatják, hogy ha közösen kiállunk az igazunkért, akkor irányváltást sikerülhet elérni a brüsszeli politikában.

– A mostani nehéz gazdasági helyzetet mi elsősorban a szankciós politika következményeként tartjuk nyilván. Júniusban a szankciókat kiterjesztették az energetikai szektorra is, az olajembargó volt az első, amit bevezettek, de csak most, december 5-én lép hatályba. Magyarországon viszont sikerült elérnünk azt, hogy mi vezetéken továbbra is kaphassunk orosz gázt, de az árhatások alól nem tudjuk kivonni magunkat. Ha más országok a tengeren keresztül nem kapnak orosz gázt, ha az európai szolgáltatóknak megtiltják, hogy orosz gázt értékesítsenek, akkor szűkebb lesz a kínálat, ami árfelhajtó hatással bír. Tehát az olajárak emelkedésével kell számolni – mutatott rá a politikus.

Dömötör Csaba jelezte, Brüsszel újabb szankciókat akar bevezetni, például gázszankciót, de már hallani olyat is, hogy a nukleáris energiára is ki akarják terjeszteni a szankciókat. Megjegyezte, a magyar kormány szerint ez tévút, óriási károkat okoz Brüsszel szankciós politikája, éppen ezért indították el a nemzeti konzultációt.

A sajtóeseményen jelen volt Mihálffy Béla, a térség országgyűlési képviselője is, aki leszögezte, minél többen töltik ki a konzultációs íveket a szegediek közül, annál erősebben tudja a kormány mind a magyar nemzeti, mind a szegedi érdekeket képviselni. A képviselő kitért arra is, hogy az elhibázott szankciós politika árát nem a szegedi polgároknak kell megfizetniük, éppen ezért arra kérte a szegedi városvezetést, hogy a többszörösére emelkedett villany- és gázszámlát, amelyet januárban kap a város, nyújtsák be Brüsszelnek. Mihálffy szerint a szegedi városvezetésnek a baloldali szövetségeseikkel el kell intéznie, hogy a számlák rendezve legyenek, és ne a szegediek fizessék meg a szankciók árát.