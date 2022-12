Összesen huszonegy, változatos témakörű dolgozatot fogadott be a Szegedi Tudományegyetem Mezőgazdasági Kara az idei Tudományos Diákköri Konferenciájára. A keddi rendezvényen négy szekcióban ismertették a bíráló bizottságok előtt a munkákat.

A hallgatók négy szekcióban mutatták be prezentációjukat az állattudományi és takarmányozási, a növénytudományi és kertészeti, a vadgazdálkodási, valamint a vidékfejlesztési és agrárökonómiai szekcióban helyet foglaló bíráló bizottságok előtt.

– Hallgatóink témaválasztása rendkívül változatos – tudtuk meg Hupuczi Júliától, a Tudományos Diákköri Tanács elnökétől. Volt aki például a golyós lőszer használatról készített dolgozatot, más az őzek szaporodását dolgozta fel.

– Egyik hallgatónk egy vállalatirányítási rendszert mutatott be. Egy másik dolgozat szerzője egy fenntartható rendszerben a saját kertjükben épített ki egy halivadék nevelőt, arról értekezett. A halakat különféle ízeltlábúakkal takarmányozza. A tapasztalatait osztotta meg a dolgozatban. Általánosságban elmondható, hogy hallgatóink, akik többnyire végzősök, nagyon sok munkát fektettek a dolgozataikba, legalább másfél-két év kutatása került most a bíráló bizottság elé – emelte ki a Tudományos Diákköri Tanács elnöke.

A tét a továbbjutás az Országos Tudományos Diákköri Konferenciára.

– A versenyzőket természetesen mi is jutalmazzuk. Minden résztvevő egyetemi hallgató ajándékot kap a verseny végén. Az SZTE Mezőgazdasági Kar hallgatói a sikeres TDK szerepléssel mentesülnek a szakdolgozatvédés alól. Az OTDK-n résztvevő hallgatók pedig az SZTE MGK szakirányú továbbképzésein tandíjmentességet nyerhetnek a képzés utolsó félévére – tudtuk meg Hupuczi Júliától.

A dolgozatokat ugyan nem teheti nyilvánossá a kar, de amennyiben a hallgató és témavezetője is úgy ítéli meg, hogy fontos eredményre jutottak, akkor a TDK dolgozatokból tudományos cikk készül, amely bárki számára elérhető. Több dolgozatot tudományos ismeretterjesztő vagy szakmai előadáson is bemutathatják a készítők. Erre is volt már példa.