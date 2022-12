– Őrület volt az év eleje a rengeteg pályázati kiírás miatt, amelyek eredménye ősszel volt látható. Ezek közül szeretném kiemelni a Terület- és Településfejlesztési Operatív Programban a belvízkezelésre konzorciumban beadott pályázatunkat. Ebben az volt a nagy ötlet, hogy összefogtunk. Több település egy vízgyűjtő szinten helyezkedik el és minden település próbálja a vizet úgy kezelni, hogy a másiknak segítségére legyen, ezért ebben a pályázatban hat település – Ruzsa a konzorcium vezetője, Bordány, Domaszék, Zákányszék, Röszke és Üllés külön-külön belvíztározó tavat hoz majd létre, tározóba gyűjtik a vizet, amelyet mindenki igyekszik megtartani. Ebben a 400 millió forintos pályázatban benne van a mi tapasztalatunk – kezdte Ruzsa 2022-es évének értékelését Ruzsa polgármestere, Sánta Gizella, aki a fejlesztések és pályázatok felsorolása helyett általában igyekszik a történéseket emberi oldalról megközelíteni.

Fotós: Karnok Csaba

– A közösségi élet elsorvadását rendkívül sajnáltam a koronavírus-járvány időszakában. Most azt látom, hogy sajnos nagyon nehezen indult el ennek a visszaépítése. Mégis az év vége felé, amikor érezhetővé vált, hogy intézmények zárhatnak be az elszabaduló energiaárak miatt, hihetetlenül jól sikerült közösségi programjaink voltak. Ezeken olyanok is részt vettek, akikről nem is gondoltuk volna. Bebizonyosodott, hogy az együtt töltött időre, a közös élményekre nagy szükségük van az embereknek. Az önkormányzatnak eddig még soha nem volt olyan rendezvénye, hogy ne férjen be a közönség a művelődési házba, és most a borbálunkon ez történt. Mindez azt támasztja alá, hogy van igény az emberekben arra, hogy együtt legyünk – magyarázta.

Sánta Gizella a beszélgetés végén hangsúlyozta, 2023-ban sem enged bezárni semmilyen intézményt, mert úgy véli, hogy az elmagányosodás okozta mentális gondok sokkal nagyobb károkat tudnak okozni, mint az anyagi problémák.