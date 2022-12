– A túlélés éve volt az idei. Túléltük, de azt még nem tudjuk, mi lesz jövőre. A kötelező feladatokra sem elég a kapott központi finanszírozás, az iparűzési adónk pedig nagyon kevés, 1 százalék – kezdte évértékelő beszélgetésünket Búza Zsolt, Baks polgármestere. Nagyjából elfogyott az éves keretük, mert sokan adták be a kérelmet az 1,8 százalék helyett a már említett 1 százalékra, így a 20 millióra tervezett iparűzési adóból jelentős tétel, mintegy 9-10 millió forint hiányzik, valamint a pályázati forrásoknál is lassú az ügyintézés.

– A szűkös anyagiak mellett idén is gondoskodtunk az emberekről, illetve a folyamatban lévő beruházások befejezéséről. A szociális lakások építése a növekvő költségek miatt 75 százalékos lett, 12 helyett 9 otthon épült meg, viszont több bolt is megújult, ami azt jelenti, a helyiek bíznak a jövőben – mondta a polgármester. Közölte, zajlik a csapadékvíz elvezető rendszer fejlesztése, 2023 májusára lesz kész a nyolc legkritikusabb utcaszakaszt érintő projekt, amelynél arra is figyeltek, hogy legyen hová gyűjteni az elvezetett esővizet. Folytatódik a Biztos kezdet gyerekház projekt, a közfoglalkoztatási programban pedig eszközöket, gépeket, kéziszerszámokat vásároltak.

– Az élelmiszer, az alapanyagok árának rohamos emelkedése miatt a közétkeztetési hozzájárulást is kénytelenek voltunk emelni, és sajnos akad akinek már ez a plusz 100-200 forint is szinte megfizethetetlen – sorolta Búza Zsolt. Azzal folytatta, hogy Bakson idén nincs ünnepi díszkivilágítás, ennek jegyében közösen díszítették fel a falu fenyőfáját – ez az egyetlen kivilágított közterületi pont a településen. A megszokott nagyobb ünnepségeket sem bírják majd önerőből megrendezni, viszont az ezekhez kapcsolódó pályázatok lezárultak.

–A mostani időszak a takarékoskodásról szól, ezért azt javaslom mindenkinek, inkább lélekben készüljön az ünnepre. Nem lennék hiteles vezető, ha nem mutatnék jó példát: a korábbiakhoz képest szolidabb lesz a házunk ünnepi kivilágítása, pedig nagyon szerettem volna megmutatni féléves unokámnak, milyen volt a régi karácsonyok idején – mondta zárásként Búza Zsolt.