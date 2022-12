Az a ritka, ha nem köszöntik tűzijátékkal az új évet és búcsúztatják a régit, és nem csak hivatalosan. Évről évre újabb fajták jönnek divatba a lakossági felhasználásra szántak között, ahogy erről csütörtöki lapunkban is olvashatnak. A szokás értelméről megoszlanak a vélemények, a kutyatulajdonosok nincsenek oda érte, mert a rémült állat hamar világgá szalad, ha a közelükben lövik fel a rakétákat. Én szeretem nézni, ahogy apró darabokra, szikrákra szakad a fény a sötét háttér előtt. Amíg a szüleimmel laktam, mindig volt kutyánk, mindig be is zártuk erre az időszakra.

Ha kinézzük az emberekből a szabálykövetést, annyit ki lehet számítani, hogy este hat és reggel hat között jobb, a nem visszük utcára az ebeket. Ebben az időintervallumban lehet felhasználni a 3. pirotechnikai osztályba tartozó, nagyobb tűzijátékokat – arra pedig nem lehet felkészülni, hogy valahol váratlanul fellőnek egyet. Amit tényleg veszélyesnek tartok, az a petárda. Hiába illegális, mindig előkerül szilveszterkor, és aki részeg, nem biztos, hogy időben eldobja, és nem talál el vele valakit. Az Országos Mentőszolgálat posztolt röntgenképeket olyan kezekről, amelyekben felrobbant. Az jutott róluk eszembe, hogy nem csak a fény tud darabokra szakadni, de az sokkal kellemesebb látvány.

Sok évvel ezelőtt a Széchenyi térre keveredtünk szilveszterkor. Álltunk a tér egyik sarkán, több nő együtt, a fiúk épp elugrottak valahová. Egyszer csak megjelent egy vigyorgó férfi, és a lábunk elé dobott egy petárdát – nyilván ez volt élete vicce. Elugrottunk, nem lett bajunk, de tudni kell, hogy hiába pici és tűnik ártatlannak, a petárda a végtagroncsolódás mellett halláskárosodást is okozhat. Nem sok érte a 150 ezer forintos bírság.