Az elsősök, mivel még csak most tanulnak írni, rajzokat készítettek a piros szívekre, a nagyobbak pedig megfogalmazták az érzéseiket.

– Szívhez szóló üzeneteket olvashatunk a Szeretet fáján. Tanulságos, felnőtteknek is elgondolkodtató, hogy a gyermeki szívekben, lelkekben mi is a legfontosabb karácsonnyal kapcsolatban. Mindenkinek azt ajánlom, jöjjön el ide a Szent István térre és időzzön el néhány percig a karácsonyfánál, olvassa el, hogy a gyerekek szerint miről is kellene, hogy szóljon a karácsony. Idén is több mint 400 gyermek készített díszt a fára, amit hagyományosan vízkeresztkor bontunk le – mondta Juhász Tünde.

A Szeretem Vásárhelyt Egyesület az osztályokat megvendégelte és egy rövid szabadtéri diszkót is szerveztek számukra.