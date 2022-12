Az önkormányzat egy 135 millió forintos pályázat részeként 22 millió forintot költött az olvasókör felújítására. Megújult az elektromos hálózat, akadálymentesítettek, kifestették a nagytermet. Az udvarban egy mozgáskorlátozotti parkolót is építettek.

A felújítás eredményéről Hegedűs Lajos, az olvasókör tiszteletbeli elnöke egy kisfilmet adott közzé a közösségi oldalon, amiből az derült ki, hogy nem minden arany, ami fénylik.

– 32 éve vagyok az olvasókör élén, azóta kívül-belül karbantartottuk az épületet. Egyedül a fűtés okozott problémát, amit még a ’60-as években alakítottak ki, de mára elavult, nem lehet hozzá alkatrészt kapni – mondta a kisfilmben Hegedűs Lajos. Arról is beszélt, hogy tavaly kérdezte meg az önkormányzat, hogy mit szeretnének.

Hegedűs Lajos megmutatta, egy köteg kábel lóg ki a falból, nem tudják, mire való, de érdemes megnézni, hogyan tapasztották a mesterek a falhoz. Fotó: Tarjáni Olvasókör

– Írásban elküldtük, hogy a fűtési rendszer korszerűsítését és nyílászárócserét. Nyolcan jöttek ki, szabályosan megszállták a Sutut. Hümmögtek, hogy hú, de jól néz ki. Akkor is elmondtam, hogy mit szeretnénk, de az volt a válasz, hogy azt nem lehet… Az lehetett a baj, hogy „nem egy zsoltárból éneklünk”. Mindent elkövettek, hogy ez az épület pótolhatatlan kárt szenvedjen – mondta.

Hegedűs Lajos bemutatta, bár az épületben volt korábbról mozgáskorlátozotti vécé, a két női mosdót mégis összenyitották és akadálymentesítették, pelenkázót is kialakítottak.

– Az olvasókörbe nem pelenkás gyerekek járnak, de ha mégis jönnek időnként, meg tudják a szülők oldani a pelenkázásukat – mondta. A tiszteletbeli elnök megmutatta az egyik helyiséget, ahol egy nyaláb kábel lóg ki a falból, kókler módon odatapasztva.

Hegedűs Lajos szerint a most épült mozgáskorlátozotti parkoló is furcsán töri meg az udvar rendjét, ráadásul nem érti, minek kellett oda egy közlekedési táblát kitenni, mikor a térkőre is felfestették a jelet. Ugyancsak sérelmezte azt is, hogy a felújítás részeként leszerelték a régi villámhárítót, pedig nem is volt rozsdás. Ahogy gurították le a hosszú rudat, sorra törte össze a cserepeket, így az épület most három helyen is beázik – mutatta Hegedűs Lajos.