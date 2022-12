A Csanádpalotai Helytörténeti Egyesület pénteken délután 5 órakor, a Fényes vendéglőben mutatja be a Helytörténeti füzetek című sorozat második kötetét. A könyvet a benne szereplő írások szerzői mutatják be, fellépnek a Dér István Általános Iskola diákjai, illetve a Búzavirág citerazenekar és népdalkör. Aki a szervezőknél előzetesen igényli, a könyvbemutatót követő zenés vacsorán is részt vehet.