Egészen az állóvizek befagyásáig folytatódik a törpeharcsa gyérítő halászat a megyei holtágakon. Az agresszívan táplálkozó, túlszaporodó halfaj ellehetetleníti a horgászatot és kiszorítja az őshonosokat. Az állomány gyérítése természetvédelmi feladat is. A speciális eszközöket még november elején helyezték ki az Atkai, a Körtvélyesi és a Mártélyi Holt-Tisza vizébe. A varsa felnézések nyilvánosak, bárki követheti a halászok munkáját, akik alkalmanként akár több tonna törpeharcsát emelnek ki a vízből. Oláh Szabolcs, a Horgász Egyesületek Csongrád Megyei Szövetségének ügyvezető elnöke szerint fontos, hogy a gyérítés minden részlete ismert legyen.

A hazai halfauna több, mint 30 százaléka idegenhonos fajokból áll. A legismertebb inváziós faj egyebek mellett az ezüstkárász, a naphal, amurgéb, kínai razbóra és a megyei vizekben is komoly károkat okozó törpeharcsa. Utóbbit Észak-Amerikából hurcolták be Franciaországon és Németországon keresztül még az 1900-as évek elején. Az agresszívan táplálkozó, túlszaporodó halfaj ellehetetleníti a horgászatot és kiszorítja az őshonosokat. Ahogy Oláh Szabolcs, a Horgász Egyesületek Csongrád Megyei Szövetségének elnöke hangsúlyozta: évről évre egyre kevesebb törpeharcsát emelnek ki a gyérítő halászattal, szerencsére fogyatkozik az állomány. Helyenként őshonos halfajok egyedei is belekerülnek a varsákba. Akadnak ritkaságok is, ilyen például a holtágba, az 1980-as években betelepített Európai angolna.