Egész évben segíti a rászorulókat a Mátrix Közhasznú Alapítvány a szegedi Centerke adományközponton keresztül. Az adventi időszakban azonban az átlagosnál is több dolguk van, ajándékosztást tartottak csütörtökön is. Rácz Anett, a Mátrix Közhasznú Alapítvány vezetője elmondta, hogy úgy látják, egyre nagyobb a nélkülözés, és egyre nagyobbnak látszik a szakadék az emberek között. Éppen ezért a Mátrix Közhasznú Alapítvány a karácsonyi időszakban 2500 kisgyermekes családot, illetve idős, egyedülálló embert támogat.

– A cél, hogy az ünnep könnyebb, fényesebb, kevesebb gonddal átszőtt lehessen. Sok család számára a játékok, ajándékok beszerzése nagy gond, ezért a gyermekeknek játékválasztót tart a szervezet – tette hozzá Rácz Anett.

A mostani akcióban könyvekkel, babákkal, társasjátékokkal, plüssfigurákkal, írószerekkel, kártyajátékokkal várták a gyerekeket, akiknek ezeket a szüleik nem tudják megvenni. Összesen több ezer játékkal készült a szervezet, de az eseményen tartós élelmiszer, méz, szaloncukor, karácsonyi finomságok, csokoládé is várta a rászorulókat.

Alig egy hónapja a Centerke Közösségi Térben 500 csomag alkoholos kézfertőtlenítőt és 3000 tábla csokoládét osztottak ki nélkülöző kisgyermekes családoknak, időseknek, egyedülállóknak. Rácz Anett azt is elmondta, hogy korábban a gyerekeket elvihették a Dóm téri óriáskerékre is, természetesen ezt is adományként kapták.