Egészen Öreghegy széléig használhatják 2023-ban is a helyi járatos bérleteket a Subasán, Sziksóson, Öreghegyen élők – ezt Ruzsa Roland önkormányzati képviselő jelentette be közösségi oldalán. Így a kiskertes övezetben élők 4 helyközi vonalon, a Mars tértől az Öreghegyi dűlőig 41, míg a dűlő megállóhelytől a buszállomásig 42 járaton használhatják a bérleteiket jövőre is. A helyiek kérésének eleget téve a Volánbusz, a helyközi tömegközlekedésért felelős Kulturális és Innováció Minisztérium és a szegedi önkormányzat idén nyáron kötött megállapodást arról, hogy a kiskertes városrész lakói ne csak a sziksósi buszfordulóig, hanem annál tovább, az Öreghegyi dűlőig használhassák a helyi járatos bérleteket.