Egy svéd házaspár annyira gyűlöli a Wham! Last Christmas című számát, hogy úgy döntöttek, megveszik a tulajdonjogát, hogy soha többet senkinek ne lehessen lejátszani. Ez körülbelül 6 milliárd forintba kerülne. Mivel nincs ennyi pénzük, gyűjtésbe kezdtek.

Nem tudom, ki hogy van vele, nekem tetszik ez a dal. Azt, hogy valakikben miként tud ekkora gyűlöletet kiváltani, ezt nem is akarom megérteni.

Vannak ennél nagyobb bajok is a világban. A közösségi médiában tagja vagyok egy olyan csoportnak, akik az év minden napján várják a karácsonyt. Nem tudtam, hogy a csoportot életre hívó hölgy kárpátaljai magyar. Ez csak most derült ki számomra, amikor karácsony után közzé adta gondolatait. Többek között azt írta: „Istennek hála szentestétől adtak nekünk áramot az ünnepre való tekintettel, higgyétek el, hogy ez a legszebb karácsonyi ajándék, hogy legalább ebben a három napban nem kellett sötétben ülnünk. Ez az első olyan karácsonyom, amikor nincs nálunk kitéve égősor az ablakokban, mert idén ezt nem lehet. Idén a szilveszteri tűzijátékozás is be van tiltva, de nem baj. Hálát adunk a jó Istennek, mert mint ahogy írták is, Jézus születésekor hatalmas fényesség ragyogott, s nem lehetünk sötétben. Mi a fenyőfára égőt nem tettünk, mert úgy gondoltuk, úgysem lesz áram, de volt és van, így hát tegnap rátettük az égőt is, és annyira jó érzés volt. Idén nálunk nagyon sokan nem is díszítettek fát, mivel a családok szét vannak szakítva, az egyik fele itthon, a másik része valahol határon túl, s hát nem mindenki teheti meg, hogy a párja után utazzon az ünnepekre, így hát nem látták értelmét a karácsonynak”.

Remélem, a svéd házaspárnak sikerül a 6 milliárdot összegyűjtenie és gyűlölet helyett szeretetre fordítják azt a rengeteg pénzt és felajánlják egy jó célra, például a háború utáni újjáépítésekre…