– 2022 tele volt meglepetéssel, ami miatt kettősség van bennem, hiszen miközben szépen fejlődött a településünk, a működésben eljutottunk a teljes kilátástalanságig. Ott tartunk, hogy saját forrásból 100 méternyi járdát sem tudunk felújítani – mondta el lapunknak Király László, Deszk polgármestere.

Beszámolójából kiderült, a település fejlődik, a 43-as számú főút mellett egy 30 ezer négyzetméteres területen gazdasági park épül, ahova cégek települnek majd. Ez nagy öröm számukra, ahogyan az is, hogy ezek jelentős része már gazdára is talál.

– A csapadékvíz-rendszert bővítettük 300 millióból, a TOP Plusz programban 505 millió forintot nyertünk, amelyből hamarosan indul a táncház építése, fedett kerékpártárolók létesültek és a sportcentrumot is fejlesztettük. Idén szeptembertől már működik a pályázati forrásból megépült bölcsőde, és hamarosan a Szőregi sor is megújul a most megnyert 86 millióból. Ezekben a sikerekben nagy szerepe volt Gémes Lászlónak, a Csongrád-Csanád Megyei Közgyűlés elnökének és Bartók Csaba választókerületi elnöknek – emelte ki.

Fotós: Gémes Sándor

Király László elmondta, idén is 700-800 millió forintos költségvetésük volt, ennek 90 százaléka a bérekre és a rezsire ment, azonban ezek rendezése egyre nagyobb gondot jelent. Félnek attól, hogy sorra elveszítik az önkormányzati dolgozókat, mert nem tudnak számukra versenyképes fizetést adni, és azt sem tudják, hogy miből rendezik majd a legalább 110 millió forinttal többe kerülő rezsit. – 22 órakor lekapcsoljuk a közvilágítást, és csak hajnal 5 órakor kapcsoljuk vissza – mondott példát arra, miként spórolnak.

– Takarékoskodunk, számolunk, de bezárni nem szeretnénk az intézményeket, különösen a faluházat nem, mert vallom, hogy a kulturális intézmény a lelke minden településnek. Az ingatlanjainkat sem adjuk el azért, hogy a rezsit fizessünk belőle, az már mindennek a vége lenne, attól már nincs lejjebb. Mindenhol ez a helyzet, ezért az nem lehet, hogy a kormányzattól ne kapjanak segítséget az önkormányzatok – magyarázta.

Deszken fejlesztésre biztosan nem jut majd saját forrás jövőre, ugyanakkor már pályázatot adtak be egészségház létrehozására, amelyben helyet kapna 2 háziorvosi praxis, 1 fogorvosi és 1 iskolaorvosi rendelő. Pályázati kiírást várnak a szennyvízzel és a csapadékvíz-elvezetéssel kapcsolatos nagy terveikhez, de pályáznának utak felújítására és járdaépítésére is.