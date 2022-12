Ritkán fordul elő, hogy az aranyvasárnap és karácsony között ennyi idő telik el. Egészen pontosan hatévente fordul elő. Hat évvel ezelőtt abban bíztam, hogy aranyvasárnapra mindenki mindent megvásárol, és a karácsony előtti két napon legfeljebb azokkal lehet összefutni a különböző boltokban, akik véletlenül valamit elfelejtettek, mint például én. Legutoljára ez csak felesleges reménykedés volt részemről, semmivel nem voltak kevesebben egyik boltban sem, mint akkor, amikor például keddre esik szenteste. A legborzasztóbb karácsony előtti élményem tavaly történt, december 22-én álltam a sorban, hogy lemérjék a zöldségek súlyát. Egy idősebb nő két kézzel ellökte a sorból a bevásárlókocsimat, és beállt elém. Mikor megkérdeztem tőle, hogy ezt miért tette, azt válaszolta, hogy ő már fél órája ott áll. Én csak azt nem értettem, hogy miért nem állt a sor végére? De ha már így alakult, miért nem szólt? Miért nem jött oda hozzám, és mondta el, hogy mi a helyzet? Miért kellett lökdösődnie? Választ persze nem kaptam.

Valójában idén is csak reménykedni tudok abban, hogy csütörtökön kevesebben lesznek, mint általában. Úgysem lesznek. Ahogyan én, úgy nyilván más is elfelejt megvásárolni bizonyos dolgokat, a zöldségeket ráadásul nem is érdemes sokkal korábban. Úgyhogy most inkább abban bízom, hogy idén ez a hat nap az aranyvasárnap és a karácsony között arra elég lesz, hogy egy kicsit mindenki megálljon, kicsit kevésbé kapkodjon, és felmerüljön benne, hogy nem muszáj mindenáron lökdösődni. Lehet például kérni is.