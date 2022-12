Otlokán Mihály hódmezővásárhelyi önkormányzati képviselő a szerda esti lakossági fórumán beszélt a Sutu, vagyis a tarjáni városrész olvasóköre nemrég lezárult fejlesztéséről. Egy 135 millió forintos pályázatnak köszönhetően Vásárhely 3 olvasókörében végeztek felújításokat, Kishomokon új közösségi ház épül. A Sutuban felújították az elektromos hálózatot, a mosdót, ahol pelenkázót is kialakítottak. A nagytermet újrafestették. Az épület most már akadálymentes és a parkolás is könnyebbé vált a Sutu előtt. Otlokán Mihály elmondta, beszélt Hegedűs Zoltánnal, az olvasókör vezetőjével és felajánlotta, hogy a további fejlesztésekhez a jövő évi képviselői kerete egy részét biztosítja.

A képviselő beszámolt arról is, hogy lakossági bejelentést kapott, hogy az Egressy utca és a Széll utca kereszteződésében felhordják a járművek a sarat az útra. Keresik a megoldást a kiküszöbölésére. Szülőkkel együtt jelezte az illetékeseknek, hogy a Széll utcai játszótér mellett lassítani kellene a forgalmat. Tarján ezen része is újranépesült, sok a gyermek, de a kérésüket elutasították, amivel nem értenek egyet. A játszóteret az önkormányzat felújította, a képviselő kérésére a labdafogó hálót is kicserélték, új focikapukat is telepítettek. Otlakán szerint a Zrínyi utcán érdemes lenne 40 kilométer/órás sebességre korlátozni a járművek haladását. A Sutu körforgalma is veszélyes, amiatt, hogy az autósok levágják a kanyart és nagy sebességgel haladnak át. Néhány évvel ezelőtt emiatt ott már halálos baleset is történt.