A városban idén kevesebb idős nyújtotta be támogatási kérelmét az önkormányzat által felkínált 10 ezer forintos támogatásra, mint tavaly. Míg 2021-ben 2550-en kérelmezték a 10 ezer forintos támogatást, addig az idei esztendőben csak 2000-en. Az önkormányzat ennek okát abban látja, hogy a kormány jóvoltából a nyugdíjak 2022-ben több alkalommal is emelkedtek, így nagyjából félezren csúsztak ki abból az összeghatárból, amelyet a közgyűlés meghatározott. A képviselő-testület ezért módosította a legutóbbi, decemberi közgyűlésen az időskorúak támogatásának feltételeit. Eddig 128 ezer forint volt a nyugdíj meghatározott jövedelemhatára, amelyet 142 ezer 500 forintra emeltek, a támogatás összegét pedig, az árak folytonos növekedése miatt, 10 ezer forintról legfeljebb 15 ezer forintra nőtt.

Az önkormányzat, mint ismeretes, novemberben vezette be a földadót, amelyet a 4 hektár fölötti tulajdonnal rendelkezőknek kell fizetniük, hektáronként 9900 forintot. A helyzet fonákja, hogy nagyon sok 4-5 hektáros tulajdonos kisnyugdíjas, akik bár maguk is támogatásra szorulnak, de többek között az ő adójukból is támogatják a többi alacsony jövedelmű nyugdíjast, ők pedig a befizetésük egy részét kapják csak így vissza.