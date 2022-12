– A legfontosabb, hogy a szolgáltatásainkat a magas rezsiköltségek ellenére is meg tudtuk tartani. Továbbra is nagyon olcsón biztosítjuk az ebédet a kisnyugdíjasoknak, működtetjük az idősek napközijét, igaz, a téli időszakra át kellett költöztetnünk az intézményt a művelődési házba – mondta Szebellédi Endre, Nagymágocs polgármestere.

2022-ben is számos fejlesztést hajtott végre a település. A Tölgyes utca megerősített alappal szilárd burkolatot kapott, amit mezőgazdasági járművek is használhatnak. Ugyanez történt a Határ utca egy szakaszán is. Az Iskola- és a József Attila utcában fél kilométer hosszúságú útszakaszt pedig felújítottak. Jövőre a Vasút utca kap új burkolatot.

– Felújítottuk a könyvtárat és a művelődési ház előterét a villamosvezeték-rendszertől a bútorokig. Ugyancsak felújítottuk az óvoda melléképületét. Családi bölcsődét létesítettünk, mert az óvodában működő bölcsődénk férőhelye kevésnek bizonyult. A következő évek célja egy önálló bölcsőde létesítése. Már elkezdtük, de jövőre fejezzük be egy fedett termelői piac építését – sorolta az eredményeket a polgármester. Nagymágocson idén fejlesztették a játszótereket is, az iskolában pedig 3 tantermet újított fel az önkormányzat.

– A 2023-as terveink elsősorban a rezsicsökkentéshez kapcsolódnak. Az Egészségházban tönkrement a 2014 előtt beszerzett gázkazán, amit önerőből gyorsan kicseréltünk. Napelemeket rendeltünk, amiket januárban telepítenek a konyhára és a művelődési házra, így csökkentjük le az áramköltséget. Már lépéseket is tettünk a gyógyszertár új helyre költöztetéséért. Megkerestük a Takarékbankot, és kértük, hogy adja el nekünk a megüresedő épületet. Így a gyógyszertár modernebb környezetbe, a település központjába költözhetne. Le kell cserélnünk a művelődési ház tetőzetét is, amit 2013-ban újítottak fel. Kiderült, hogy olyan konstrukciós hibái vannak, hogy muszáj gyorsan lépni – említette meg Szebellédi Endre.