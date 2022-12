– Igazából a koronavírus-járvány már megtanított mindenkit arra, hogy egyrészt távmunkában dolgozzunk, másrészt az ügyfeleket is igyekszünk digitálisan kiszolgálni. Szeretnénk, ha ez a továbbiakban is így működne, hogy az ügyfeleknek ne kelljen minden esetben bejönni a hivatalba, hanem telefonálni is tudnak a kollégáknak, akik felveszik a jegyzéket, akit kell, visszahívunk, segítünk neki. Nem muszáj elindulni otthonról ügyet intézni – kezdte Tanács Gábor. Bordány polgármestere a település polgármesteri hivatalában a nemrégiben kísérleti jelleggel bevezetett négynapos munkahetet mutatta be.

– Hétfőn home office van, akkor mindenki otthonról dolgozik, van egy ügyeleti szám, amit lehet hívni, az ügyeletes kolléga intéz mindent. Mindannyian elérjük otthonról a benti szervert, minden ugyanúgy működik, mintha bent lennénk. Ha kell, akkor a jegyző videó konferenciahívást tart. A héten négy napon át tíz órát dolgoznak a kollégák, ezzel a pénteki nap teljesen szabad, de természetesen ekkor is nyitva a hivatal és él az ügyeleti szám, de akkor már csak speciális eseteket (például anyakönyvvezetés) szolgálunk ki – magyarázta a polgármester.

A négynapos munkahét bevezetésének fő oka az elszabadult energiaárak miatti spórolás. A testület kiadta, melyik intézménynek hány százalékot kell spórolni az energián. A polgármesteri hivatal volt a legjobb helyzetben, mert egy pályázatnak köszönhetően jó a szigetelés és a kazán is új, energiatakarékos. – A négynapos bevezetésével 60 százalékkal csökken a gázfogyasztásunk – mondta a polgármester. A jövőre nézve elmondta, ez egy próbaidőszak, elemezni fogják majd a hatékonyságot. – Amúgy is voltak kollégák, aki eddig is 9-10 órát dolgoztak, például a pénzügyeseknek nem tűnik fel, hogy ők most 10 órát dolgoznak – tette hozzá.

Fotós: Török János

Növeli az elégedettséget Rövidebb munkahét, hosszabb munkanapok, változatlan fizetés. A négynapos munkahét a legtöbb kutatás szerint növeli a munkavállalók elégedettségét, ami a termelékenység növekedéséhez vezet.