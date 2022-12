Laura humán tagozaton tanul, kislány kora óta színésznőnek készül. – Ezt a versenyt is elsősorban arra látom lehetőségnek, hogy több embert megismerhessek és segítsen elindulni ezen az úton. De természetesen minden más módon is készülök erre a pályára: énekelek, szavalóversenyekre járok és már most elkezdtem a felkészülést a jövő évi felvételire. Ha pedig nem sikerül – mert mint tudjuk, arra az egyetemre nagyon nehéz bekerülni – akkor a nyelvészet és az irodalom közül választok majd valószínűleg – beszélt a jövőről. Ennél azonban jóval közelebbi tervei is vannak, hiszen vasárnap ki kell állnia a nézők, fotósok és kamerák kereszttüzébe. – Nem izgulok, mert ami vagyok, azt senki nem tudja elvenni tőlem. Csak odamegyek és magamat adom. Ha lesz ennek eredménye, ha nem, én már sok pozitív élménnyel zárom majd ezt a szépségversenyt – fogalmazott.

KÉPALÁ: Sümeghy Laura a Miss Tini Hungary 12 fős döntőjében vonul majd vasárnap a kifutón. Fotó: DM