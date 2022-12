A kórház honlapján olvasható, hogy a területi ellátási kötelezettségébe tartozó települések vonatkozásában a hódmezővásárhelyi Csongrád-Csanád Megyei Egészségügyi Ellátó Központot, a Szegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Klinikai Központot és az SZTE-ÁOK kecskeméti Oktató Kórházát jelölték ki. Az érintett településekről érkező betegek, kismamák elhelyezésének koordinálását, valamint a sürgősségi ellátást igénylő esetekben a kismamák és a betegek szállítását az Országos Menőszolgálat végzi az Országos Tisztifőorvos utasítása alapján a Nemzeti Népegészségügyi Központ által kijelölt intézetekbe. Az egynapos sebészeti ellátás, valamint a nőgyógyászati szakrendelés, terhestanácsadás, mozgó szakorvosi szolgálat működtetése továbbra is zavartalan a szentesi kórházban.

Régóta ismert, hogy nincs elég szülész-nőgyógyász Szentesen. Az intézmény hivatalos honlapján több álláshirdetést is közzétett, amelyben szülészet-nőgyógyászati osztályvezető főorvost, valamint ápolókat és rezidenst kerestek. Az osztályvezetői pozícióra november 30-áig lehetett pályázni.

November közepén írtuk meg, hogy nagy pánikot keltett a városban az akkor még csak folyosói pletyka, miszerint szakemberhiány miatt év végével megszűnhet a kórház szülészeti és nőgyógyászati osztályának működése. Az osztály megmaradásáért szentesi és környékbeli édesanyák fogtak össze, közösségi oldalakon igyekeztek ráirányítani a figyelmet a szentesi szülészet helyzetére. Az erre a célra létrehozott Szentesi szülészetért oldalnak néhány nap alatt 1100 követője lett.

Türelemre intett november második felében a Dr. Bugyi István Kórház szülészeti és nőgyógyászati osztályának ügyében Farkas Sándor. A térség országgyűlési képviselője akkor azt hangsúlyozta, hogy a kórház jövője biztosított.

– Az orvoshiány nemcsak helyi jelenség, a szülészorvosok jelentős része elvándorolt a magánklinikákra. Ugyanakkor az a gondolat is felvetődik, hogy ilyen esetben egy város minként tud megfelelő feltételeket biztosítani. Hogyan tudja Szentes idevonzani azokat a nagyszerű orvosokat, akik az ország más részeire elmennek valamilyen oknál fogva. Miért nem tudunk itt is olyan feltételeket teremteni, hogy szívesen jöjjenek ide az egészségügyi dolgozók? A városvezetésnek alapvető feladatának kellene tekinteni azt, hogy vonzó környezetet, esetleg plusz forrást biztosítson. Nem mindig a kormányzattól kellene várni a mentőövet, hanem ki kellene gondolni, hogy helyben mit tudnak ezért tenni – mutatott rá Farkas Sándor.

Pár nappal később a szentesi képviselő-testületi ülésen a polgármester arról beszélt, hogy országszerte nehéz feladat a szülészetek fenntartása. Elmondása szerint három orvosra lenne szüksége az osztálynak, de mint elmondta, ők „nem tudnak orvost teremteni”.

Az osztályon egyébként körülbelül 80 ezer nő ellátását végzik, a kórházhoz tartozik a szentesi és a csongrádi járás mellett a kunszentmártoni járás egy része is, de Kiskunfélegyháza környékéről is sokan választják a szentesi szülészetet. Az osztálynak egyébként is jó híre van a térségben, tavaly szeptemberben nagyjából 80 millió forintos ráfordítással tették családbaráttá a szülészetet.