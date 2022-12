Szeged

A megyeszékhelyen az Alapellátási Felnőtt és Gyermek Sürgősségi Ügyelet a Kossuth Lajos sugárút 15-17. (Szilágyi utca felől) szám alatt egész nap a betegek rendelkezésére áll, telefonszámuk: 62/433-104.

Emellett Szegeden minden nap 0-tól 24 óráig felkereshető a Fül-Orr-Gégészeti ügyelet (gyermek és felnőtt) a Tisza Lajos körút 111. alatt, a Gyermekgyógyászati Klinika és Gyermekegészségügyi Központ gyermekgyógyászati és gyermek baleseti sebészeti ügyelet a Korányi fasor 14-15. szám alatt, a felnőtt sürgősségi osztály a Semmelweis utca 6-ban, ahol sürgősségi neurológiai, pszichiátriai és bőrgyógyászati ügyelet is található. A Szemészeti Klinika a Korányi fasor 10-11. szám alatt, a Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika Semmelweis utca 1-ben, míg az Urológiai Klinika a Kálvária sugárút 57-ben tart ügyletet. A Fogorvostudományi Kar fogászati ügyelete december 24-én és 25-én nem érhető el, azonban 26-án és 27-én 7 és 13 óra között lesz elérhető a Tisza Lajos körút 64-ben.

Makó

Hétvégén és munkaszüneti napon a Hollósy Kornélia utca 2/A szám alatt működő gyermekorvosi ügyeleten reggel fogadnak személyesen betegeket 8 és 12 óra között, valamint 12-től 16 óráig telefonos tanácsadást végeznek az orvosok a 70/501-4817-es telefonszámon. Munkaszüneti napokon felnőtt orvosi ügyelet a Vorhand rabbi tér 3. szám alatt működik 0–24 óráig, telefonszám: 62/433-104. Továbbá minden hétvégén és hétköznapra eső ünnepnapon napi 2 órában fogorvosi ügyelet is működik a városban, ahol a Hollósy Kornélia utca 2/A szám alatti fogorvosi rendelő látják el a betegeket 8 és 10 óra között.

Csongrád, Hódmezővásárhely, Szentes

Csongrádon hétvégén és ünnepnapokon a mentőállomás épületében, vagyis a József Attila utca 1. szám alatt van 07.00 – 07.00 óráig orvosi ügyelet, elérhetőségük: 30/471-0103. Hódmezővásárhelyen szintén 24 órában van ügyelet a Lázár utca 10-ben, telefonszám: 70/370-3104. Szentesen pedig a Vásárhelyi út 30. szám alatt látják el a betegeket 0-tól 24 óráig, telefonos elérhetőség: 30/708-7183, 63/400-712. Ebben a rendelőben kiegészítő gyermek ügyeletet is tartanak ünnepnapon 9 és 11 óra között, a fennmaradó ügyeleti időben a Csongrád Megyei Dr. Bugyi István Kórház Gyermekosztálya látja el a gyermekeket.

Gyógyszertárak

A karácsonyi ünnepek alatt az egészségügyi szolgáltatók, így a gyógyszertárak is az ügyeleti rendnek megfelelően látnak el szolgálatot. Az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet (OGYÉI) közleménye szerint december 24-én a pihenőnapokon is nyitva tartó gyógyszertárak nem a szokásos szombati/pihenőnapi munkarendjük szerint, hanem általában 12 óráig biztosítják a gyógyszerellátást. December 25-én és 26-án az ügyeletes gyógyszertárakon túl, a 0-24 órás nyitvatartású, valamint az ünnepnapokon is működő gyógyszertárak állnak rendelkezésre.

Az ügyeleti, vagy készenléti szolgálatot ellátó gyógyszertárakról az OGYÉI honlapján – https://ogyei.gov.hu/gyogyszertarkereso/ lehet pontos és hiteles információt kapni, akár településre vagy megyénkre lebontva.