– Azoknak a családoknak szeretnénk segíteni, akiknek a nehéz helyzetük miatt csak kevés finomság jut karácsonykor az ünnepi asztalra. A bejgliajándékozás sokéves hagyomány. Spekla Edvárdnak köszönjük a felajánlást, aki munkatársaival minden alkalommal elkészíti a hagyományos ünnepi süteményt – mondta Havasi Katalin, az egyesület elnöke.

A hagyomány már 10 évre nyúlik vissza, idén 50 családnak szereztek örömet. A megajándékozottakat nem a Tiszta Szívvel Egyesület és Közhasznú Alapítvány választotta ki, hanem a Kagylóhéj Családsegítő Szolgálat, mivel ők ismerik legjobban, melyik családnál jön leginkább jól a segítség.

Az egyesület és alapítvány 2022-ben is számos jótékonysági akciót szervezett.

– Januárban felajánlottuk a 2021-es SzeretetSüti akcióban összegyűlt összeget a Kozmutza Flóra intézménynek. Olyan, megerősített vázú hintát szerettek volna, amely nemcsak a kicsiket, hanem a nagyobb súlyú gyermekeket, vagy az intézménybe járó felnőttkorú fiatalokat is biztonsággal elbírja. A hintát ősszel adtuk át. Február végén kitört Ukrajnában a háború. Azzal szembesültünk, hogy nemcsak a háború szörnyűségeivel kell szembenézniük, hanem azzal is, hogy nehezen jutnak hozzá a gyógyszerekhez, az egyszer használatos eszközökhöz. Gyűjtést indítottunk a munkácsi gyermekkórház javára és gyógyszereket, orvosi eszközöket, életmentő műszereket juttattunk el hozzájuk. Húsvét előtt kalácsot adományoztunk a rászoruló vásárhelyi családoknak. Gyermeknapra kisgyermekeknek szereztünk felejthetetlen élményt. Októberben rajzpályázatot hirdettünk, ugyancsak a gyermekeknek. A művésztanároknak köszönhetően a decemberi SzeretetSüti napon átadtuk a legügyesebbeknek az ajándékokat. A SzeretetSüti akciónkhoz egyébként idén is nagyon sok család csatlakozott. A bevételt ugyancsak jótékony célokra használjuk fel jövőre – sorolta az idei eseményeiket Havasi Katalin.

A bejgli akciót Spekla Edvárd, a Pékmester Sütöde vezetője támogatja már hosszú évek óta. – Örömmel tölt el, hogy a rászoruló családok ünnepét tehetjük szebbé húsvét és karácsony előtt is. Dolgozóink is nagy szeretettel, tiszta szívvel készítik ezeket a bejgliket, mert tudják, hogy valakik nagyon örülnek majd ennek a finomságnak. Diós és mákos bejgliket készítettünk a sokéves, bevált receptünk alapján – mondta a vállalkozó.