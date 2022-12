– Példaértékű amit a tiszaszigetiek idén egymásért tettek, rengeteg közösségünk van, és mindenki segíti a másikat – mondta lapunknak adott évértékelő interjújában a település polgármestere. Ferenczi Ferenc szerint hosszú évek munkájával sikerült elérni egy konstruktív együttműködést Tiszaszigeten annak ellenére, hogy nem mindenben értenek egyet a településen élők. A polgármester azt is elmondta, hogy rengeteg szociális kezdeményezésük volt, amelyekkel a rászoruló családoknak tudtak komoly segítséget nyújtani. Ilyen például a Cigány Kisebbségi Önkormányzatnak köszönhetően havonta érkező élelmiszercsomag a rászorulóknak. Ez havonta egy teherautónyi adományt jelent.

– Ezeken kívül természetesen tovább támogattuk a gyerekek beiskoláztatását, óvodakezdési támogatás is van nálunk, és akkor még most legaktuálisabbról, a karácsonyi ajándékcsomagokról nem is beszéltem – tette hozzá a településvezető.

Tiszasziget azonban nem csak szociális, hanem gazdasági biztonságban is van, Ferenczi Ferenc elmondta, hogy a beruházások tekintetében be van határolva a mozgásterük, de ennek ellenére létrehoztak például egy vállalkozást két céggel, ami a Sziget Lakóparkot kezeli, és építi. A vállalkozásokkal kapcsolatban azt is elmondta, igyekeznek biztos alapokat adni a már ott működő cégeknek, vagyis fontosnak tartják, hogy biztonságban érezzék magukat Tiszaszigeten.

– Kiszámíthatóak legyünk, ez a lényeg. Úgy gondolom, ha nem is vagyunk gazdagok, akkor is tudják a vállalkozók, hogy helyén lehet kezelni az önkormányzatunkat – fogalmazott Ferenczi Ferenc.

A fejlesztésekkel kapcsolatban pedig elmondta, hogy az egyházmegyének köszönhetően új tornacsarnok épül Tiszaszigeten. Ezen kívül pedig pályázati forrásokból felújítják majd az önkormányzati épületek energetikai rendszerét, vagyis gazdaságosabbá teszik a fűtést például.

– Továbbra is szeretnénk ezt a tendenciát megtartani, vagyis azt, hogy fejlődjön a település, és az együttgondolkodás – tette hozzá Ferenczi Ferenc.