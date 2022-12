– Munkával teli éven vagyunk túl. 2022 első negyedéve a kampányról szólt, miközben kirobbant az orosz–ukrán háború, ami hatalmas nehézségeket okozott hazánknak is. Éppen ezért a kormányalakítást követően azon dolgoztunk, hogy a háború és Brüsszel elhibázott szankciós politikája miatt megemelkedett energia- és földgázárakat a lehető legkevésbé érezzék a magyar emberek – mondta el lapunknak adott évértékelő interjújában Mihálffy Béla, Csongrád-Csanád megye 2-es számú választókörzetének országgyűlési képviselője (Fidesz-KDNP).

A migráció jelentős probléma

Hangsúlyozta, idén a legfontosabb cél az volt, hogy megvédjék a magyar családokat és az időseket a rezsiválságtól, valamint megőrizzék itthon a munkahelyeket.

– És most minden nap azon dolgozunk, hogy az önkormányzatok is segítséget kapjanak, hiszen önhibájukon kívül kerültek nagyon nehéz helyzetbe. Célom az, hogy mindegyik homokhátsági településnek és Szegednek is rezsikompenzációt harcoljunk ki – magyarázta.

Rámutatott, a térséget nemcsak a válság sújtotta, hanem a migráció is, hiszen soha nem látott mennyiségű illegális bevándorlót tartóztattak fel az egyenruhások a déli határ mentén. A képviselő bízik abban, hogy a szigorúbb határvédelem, a határvadász századok felállítása és a kerítés magasítása által kevesebben jutnak majd át hazánkba a migránsok, és azok jóval kevesebb kárt okoznak majd a határ menti települések gazdáinak.

Elkezdődött a harmadik híd tervezése

Ugyanakkor az interjú során Mihálffy kitért arra is, hogy a válság ellenére fejlődni tudtak a körzetében lévő községek és városok, a Homokhátságon főként utak és intézmények újultak meg a Magyar Falu Program és a Belügyminisztérium támogatása által. Megjegyezte, a mostani energiaválság átvészelésében nagy segítség a falvaknak az, hogy idén és a korábbi években állami vagy uniós forrásból energetikai beruházásokat tudtak végrehajtani. Hozzátette, van olyan önkormányzat, amely saját maga állítja elő a működéshez szükséges áramot.

– 2022 egyik nagy eredménye, hogy több évtized után kormányzati támogatás segítségével végre elkezdődött a harmadik híd tervezése, közmeghallgatás is volt a megyeszékhelyen ennek kapcsán. 2024 végére kell elkészülniük az engedélyes kiviteli terveknek, az építkezés ezután kezdődhet meg. Szintén nagy segítség volt Szegednek az, hogy a Tiszavirág Sportuszoda fenntartásához támogatást kapott a kormánytól, és most azon dolgozok, hogy jövő év első negyedévére is biztosított legyen a működéshez szükséges összeg – részletezte.

Fejlesztik a klinikai központot

Mihálffy beszélt arról is, hogy hazánkban Szegednek van az egyik legfelszereltebb, legfejlettebb klinikai központja, ahol szintén jelentős beruházások kezdődtek meg vagy folytatódtak 2022-ben. Példaként említette az Infektológiai Tömb, valamint a Gyermekgyógyászati Klinika és Gyermekegészségügyi Központ Gyermek- és Ifjúságpszichiátriai részlegének építését, és a Vasas Szent Péter utcai rendelőintézet átalakítását is.

A képviselőt kérdeztük 2023-ról is, melynek kapcsán azt mondta, hogy a családok és az idősek védelme lesz a prioritás, ennek érdekében már történtek bérmegállapodások, valamint a nyugdíjemelésről is döntött a kormány. Emellett cél a már megkezdett beruházások befejezése, valamint a vélhetően hamarosan megérkező uniós források megfelelő felhasználása is. Hozzátette, ő azért dolgozik majd 2023-ban is, hogy minél több forrást és lehetőséget kapjanak az előrelépéshez a körzetében élők.