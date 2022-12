Számtalan szervezettel és emberrel beszéltem a napokban, akik most éppen azzal vannak elfoglalva, hogy valahogy szebbé tegyék azok karácsonyát, akiknek amúgy nemhogy ajándékra, de ételre is alig futja. A szerencse tényleg csak annyi, hogy ilyenkor még a szőrös szívű emberek is másképp gondolkoznak kicsit, és ha máskor nem is, de most adnak. Vagy pénzzel, vagy valamilyen tartós élelmiszerrel, de akár gyerekjátékokkal is próbálnak segíteni, valami jót tenni. Az adományoknak pedig megvan a helye, sajnos még mindig sokan élnek nehéz körülmények között. Hogy mi miatt, az mindegy, nem érdemes emberi sorsokat fejtegetni, főleg nem ilyenkor.

Ha szükség van, akkor adni kell annak, aki tud, és kész. Visszatérve az adományozókra: kicsit odébb írjuk az újságban, hogy a Mátrix Alapítvány, vagy ahogy mindenki ismeri, a Centerke, csak az adventi időszakban 2500 kisgyermekes családot segített. Az algyői vöröskeresztesek pedig ételt osztottak. Mindkét szervezetnél elmondták, hogy egyre nehezebb összegyűjteni az adományokat, már nem adakoznak annyian, mint régebben. Ez a vöröskeresztél igazán látványos. Tavaly az algyői alapszervezet 800 kilogramm tartós élelmiszert tudott összegyűjteni egy szupermarketben két nap alatt. Idén azonban ugyanott és ugyanannyi idő alatt csupán 200 kilónyi adomány jött össze, amiből viszont ebben az évben már többen szeretnének kapni. Ez akkor is borzasztó, ha tisztában vagyunk azzal, hogy szegénység mindenhol van. Az pedig hiú ábránd vagy egyenesen utópia, hogy egyszer teljesen megszűnik. Megszokni nem is lehet, de elfogadni muszáj, hogy vannak, akiknek kevesebb jut. Ha nem is tudunk mindenkin, de legalább a gyerekeken segítsünk, és ne csak ilyenkor. Ha lehetne kívánni valamit, ami be is teljesül, akkor az egyik tényleg az lenne, hogy ne legyen többé soha és sehol éhes gyerek.