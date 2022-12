Várakozáson felüli eredményt hozott a jótékonysági ételosztás a hétvégén. Nagyon sok vállalkozó ajánlott fel alapanyagot, amelyhez a KDNP helyi szervezetének tagjai is adtak, így a babgulyásból végül 320 adag fogyott el. Ezért a befolyt pénzből most 10 család helyett 20 számára tudnak készíteni egyenként 10 ezer forint értékben élelmiszercsomagot. Emellett a képviselő-testület tagjai közül többen is felajánlottak szintén 10 család számára egyenként 10 ezer forint értékben csomagot. Ezeket is a jövő héten szállítják házhoz.