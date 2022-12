A Szegedhez ezer szállal kötődő Szabados Ágnes lesz a vendége a Csongrád-Csanád Megyei Kereskedelmi és Iparkamara Női Vezetői Klubjának ma 16 órától. Az ismert televíziós személyiség szenvedélyéről, az olvasásról, valamint a brand- és közösségépítésről is beszél az érdeklődőknek a klub ingyenes, nyitott rendezvényén. A program előtt 15 órától könyv- és kézműves vásárt rendeznek. A kiállítók között a Libertine Könyvesbolt mellett a Bödön piacról is ismert árusok érkeznek, egyebek mellett édesség, ékszerek, díszek, gyertyák és vegetáriánus háztáji ételek szerepelnek kínálatukban. Az esemény résztvevői egy jótékonysági akcióban is részt vehetnek, mellyel 10 hátrányos helyzetű családot támogathatnak.