Az ajándékozásban rotarystaként részt vett Dobi János, a SZTE Gyakorló Gimnázium és Általános Iskola igazgatója is. Mint elmesélte, az iskolában december 21-ig tart a „nagyüzem”, bár az utolsó napok már ott is az ünneplésről szólnak majd. Hozzátette: csütörtökön az intézmény kórusa és zenész, illetve szavaló diákjai a rektori hivatal dísztermében adnak karácsonyi műsort 18 órától, már erre is nagyon készülnek. Ő sem érkezett egyébként üres kézzel: a Goodwill Pharma jóvoltából vitamincsomagot adott át a támogatott családnak.

Az ajándékozás után a Gyertyámos utcai óvodások karácsonyi műsorát nézhették meg a téren lévők. A kicsik versekkel, énekekkel készültek. Az MVM-Rotary Adventen a hét minden napján újabb családoknak adnak át ajándékot. A programsorozatra kilátogatók a következő napokban szegedi művészekkel is találkozhatnak: az advent vendége lesz többek között Rálik Szilvia Liszt Ferenc-díjas operaénekes, Sziládi Hajna színművész, Czár Gergely, a Szegedi Kortárs Balett táncművésze, Kancsár Orsolya, a Szegedi Pinceszínház vezetője és László Boldizsár operaénekes is. Az adventen lehetőség van jó ügyet támogatni: akik forró teát vagy forralt bort vásárolnak, adományukkal a rotarysták szegénykonyhai főzéséhez járulnak hozzá.