– Az idei ünnepség azért volt különleges alkalom, mert a 15 baba közül a legkisebbnek, Nagy Elenának, aki három nappal korábban, december 15-én született, az édesapja, Nagy Roland 26 évvel ezelőtt szintén Ruzsa legifjabb lakosa volt és őt is köszöntötte az akkori polgármester, mint most én az ő kislányukat. Nagy megtiszteltetés volt a számunkra, hogy a szülők eljöttek a köszöntésre, mert az ünnepség előtt egy nappal, szombaton érkeztek haza a kórházból. A kisbabát nem merték elhozni, mert hideg volt és még nagyon pici. A szülőknek igazi szeretetcunamiban volt részük – mesélte a polgármester. A szülőket mindenki nagy szeretettel vette körül, maradtak is egy kicsit, pedig már várta őket otthon a kis Elena, akire a köszöntő ideje alatt a nagymamája vigyázott.

Mint Sánta Gizella elmondta, a különleges köszöntő mellett az is örömre adott okot, hogy idén az előző évekhez képest több újszülöttet köszönthetett. – A korábbi években 11-12 baba született egy évben. A mostani 15 pici emelkedést mutat – tette hozzá.