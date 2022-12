– A koronavírus-járvány alatt született az ötlet a kispapok részéről, hogy próbáljuk meg segíteni az egyházmegye területén nehéz körülmények között élő hittanosokat. Az első gyűjtés 2020 adventjén indult. A hitoktatóktól elkértük száz nehéz sorsú gyerek nevét, életkorát és egy rövid leírást az érdeklődési körükről. Bárki csatlakozhatott az Egy szívvel, közösen elnevezésű akcióhoz, amelynek keretében személyre szabott ajándékcsomagokat állítottunk össze a gyerekeknek – mondta el Serfőző Levente.

Az akció azóta hagyománnyá vált a kispapok körében, sőt az évek során jelentősen ki is bővült.

– A karácsonyi akcióból született a Forrás tábor ötlete, mert két advent között hosszú idő telik el, szerettünk volna nyáron is valamivel kedveskedni a gyerekeknek. A 2021-es első táborba 25 gyerek jött el, az ideibe pedig már negyven. Aztán arra jöttünk rá, hogy két tábor között is túl sok az idő, így tavasszal és ősszel szintén hagyományteremtő szándékkal úgynevezett oratórium napot szerveztünk idén. Az oratóriumnak nagy hagyománya van Olaszországban. Ez egy olyan hely, amely általában plébániákhoz kapcsolódik, és egyszerre biztosít helyet a játékra, a tanulásra és az imádságra. Nagy öröm most számunkra, hogy mindennek koronájaként nemrég megkaptuk az engedélyt az ezek hátterét segítő Jövőt a Fiataloknak Alapítvány létrehozására – részletezte a prefektus, aki a pandémia alatt sajátította el a kenyérsütés fortélyait. A nulláról kezdte, ma már azonban rutinosan, kikapcsolódásképpen készíti a kovászt, dagasztja, formázza és süti az ínycsiklandó cipókat.

– A papnövendékek vetették fel, hogy süssünk adománykenyereket, a felajánlott, jelképes összeggel pedig az alapítvány küldetéseit tudjuk segíteni – mondta Serfőző Levente. Ahogy híre ment a szeretetkenyér vásárlási lehetőségnek, rögvest jelentkezett egy felajánló, aki díszszalagokat is készített a kenyerekre. A szemináriumi brand az Egy szívvel, közösen Ropogós Panifitium, azaz Ropogós Pékség lett.