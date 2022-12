Több pályázaton is nyert a település az év végén. Támogatást nyertek a szociális feladatokra, az Integrált Szociális és Egészségügyi Központ fejlesztésére. A ruzsai önkormányzattal közösen is pályáztak, és ez a projekt is támogatást nyert. A forrásnak köszönhetően a település csapadékvíz megtartását tudják erősíteni. A megépülő Kis-Puszta tó és a Kis-Simon tó természetes víztározóként működik majd a település csatornahálózatában.