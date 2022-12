Az esős, szeles, hideg idő ellenére is kosarazott kedden délután két fiatal a Szent István téri sportpályán – ez is igazolta, hogy Makónak valóban ez a leglátogatottabb ilyen jellegű létesítménye. A pálya azért került a figyelem középpontjába az elmúlt hónapokban, mert a borítása mostanra teljesen tönkrement, balesetveszélyessé vált.

Az idei költségvetésbe betervezték ugyan a helyreállítást, a munka azonban sokáig váratott magára. Emlékezetes: a körzet önkormányzati képviselője, Czirbus Gábor ezt szóvá is tette az egyik testületi ülésen, mire a polgármester, Farkas Éva Erzsébet az ismert gazdasági gondokra tekintettel türelmet kért, de azt is megígérte, hogy ha a körülmények kedvezően alakulnak, még idén meglesz a felújítás.

Azóta el is készült a pálya. A városháza – korábban – úgy tájékoztatta a Délmagyarországot, hogy az elhasználódott gumiőrleményes burkolatot felszedték, a meglévő pályaszerkezetet megerősítették, a pálya körül új betonszegély épült, majd az új rétegrend kialakítását követően készült el az új borítás, ami 3 centi vastagságú, egy méterszer egy méteres gumilapokból áll.

Fotó: Szabó Imre

Ezek a ragasztással történő telepítést követően egységes burkolatot alkotnak. A borítás elemei esetleges sérülést követően cserélhetők, így a pálya jó karbantartása hosszabb távon megoldható – persze a rongálással szemben ez a burkolat sem ellenálló. A beruházás értéke nettó 15,3 millió forint volt.

Ám a burkolat felújítása után is maradtak még tennivalók. A kosarazó fiatalok például elpanaszolták nekünk, hogy a kosárpalánk meglazult, a gyűrűről pedig hiányzik a háló. Ezt is pótolják hamarosan, mint ahogyan új védőháló is kerül majd a pálya köré, a kapukat pedig – amik a foci- vagy kézilabdameccsek nélkülözhetetlen kellékei – rögzíteni fogják.

Úgy tudjuk, maga a pályaborítás is jobban össze fog állni a későbbiekben terhelés hatására, a felfestésre viszont alighanem tavaszig kell várni, mert azt csak jó időben lehet elvégezni.