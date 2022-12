A közlemény szerint a vállalkozás a fejlesztéshez 111,46 millió forint feltételesen vissza nem térítendő európai uniós támogatást kapott.

A 2020-ban létrehozott Anthelos Kft. speciális kutatási eszközök portfólióját kínálja elsősorban a fertőző és életkorral összefüggő betegségek korai felismeréséhez és kezelésének monitorozásához a gyógyszerkutatás és a molekuláris diagnosztika területén működő partnereinek.

A nukleinsav-detektálásra szakosodott Anthelos Kft. új immunkémiai technológia fejlesztésén és bevezetésén dolgozik. A vállalkozás a speciálisan jelölt antitestek használatát kívánja miniatürizálni, nagy felbontású megoldásokkal. Ennek érdekében az Anthelos új eszközöket állít üzembe, köztük egy szkennert, amely nagy felbontásban képes kimutatni az immunprecipitációt - az antitestek kötödését a vizsgálni kívánt fehérjéhez -, ezzel lehetővé tenné több fehérjemarker egyidejű detektálását.

A cég a biocsipekhez hasonlóan az analitikai vizsgálatokat mikrométeres tartományban kívánja elvégezni a spektrális szkenner segítségével, többféle szín detektálásával. Egy nagy felbontásban és színesben nyomtatni tudó 3D-nyomtatót is beszereznek. Ennek segítségével olyan mikrofluidikus prototípuseszközöket lehet készíteni, amelyekben az észlelési csatorna eltérő színű lehet, így az a felület spektrális szűrőként is működhet. A technológia újdonsága, hogy a rendszer nemcsak nagy felbontású leolvasásra képes, hanem - a kis mennyiségű folyadékok a makroszkopikus világban megszokottól eltérő viselkedését kihasználó - mikrofluidikus módszerekkel kombinálva bonyolultabb detektálásra is.

A fejlesztés új diagnosztikai megoldások és prototípusok létrehozása mellett megalapozza egyedi, mikronos felbontással és színes nyomtatással készülő 3D-prototípusokat és mintákat kínáló szolgáltatás indítását is.

A nyilvánosan elérhető cégadatok szerint az alapító kutató tulajdonában álló Anthelos Kft. értékesítésből származó nettó árbevétele tavaly megközelítette a 455 millió forintot, míg működésének első - töredék - évében 92 millió forint volt. A vállalkozás adózott eredménye 2020-ban 25 millió forint volt, tavaly pedig meghaladta a 76 millió forintot.